شكرا لقرائتكم خبر عن حديث البنا مع حكم الفار يكشف خطأ يستوجب إعادة مباراة المصرى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التسجيل الصوتى لغرفه الفار لمباراة فاركو والمصري ببطولة الدوري العام عن وقوع خطأ فادح لطاقم التحكيم بقيادة محمود البنا يستوجب إعادة المباراة، حيث كشف التسجيل الصوتي لغرفه الفار أن طرد أحمد حمودي كان داخل الملعب وليس خارجه وفقاً لتأكيدات كابينة الفار لحكم اللقاء ولكن البنا لم يلتفت للأمر وطلب استئناف اللعب، وهو الأمر الذي يستوجب إعادة المباراة كما تنص اللوائح.

ويعد النص الصوتى لغرفة الفار هو الفيصل في إعادة المباراة من عدمها، حيث سيثبت الحقيقة ويوضح مكان إنذار أحمد حمودى الثاني وان المخالفة التي قام بها كانت داخل الملعب، وبالتالى إثبات الخطأ الإدارى وتأكيده. وجاء نص الحديث وفقا لمسئولي وحدة الاذاعه بعد منح حمودي انذار كالتالي :

حكم الفار: انت اديته انذار برا الملعب ولا جوا؟

حكم الساحة: لا برا الملعب

حكم الفار : لأ انا شايفها جوا راجع اللعبة

حكم الساحة : لا لا العب ملكش دعوة

وأكد مسئولو اتحاد الكرة إنه حال تقديم مسئولى نادى فاركو شكوى للمطالبة بسماع التسجيل الصوتى لغرفة الـvar أثناء تغيير أحمد حمودى لاعب المصرى، والتأكد من أحقيته فى الإنذار قبل أو بعد إجراء التغيير، سيحسم ذلك الجدل حول وقوع الحكم محمود البنا فى خطأ قانونى يستوجب إعادة المباراة من عدمه، مشددين أن التسجيل الصوتى لغرفة الـvar سيثبت الحقيقة ويوضح سبب إنذار حمودى، وبالتالى إثبات الخطأ الإدارى وتأكيده، أو إثبات صحة قرار الحكم.

وتقدم مجلس إدارة نادى فاركو بطلب لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة للتحقيق فى خطأ محمود البنا الحكم الدولى الذى أدار مباراة الفريق البرتقالى مع المصرى البورسعيدى، ويطالب فاركو بإعادة اللقاء الذى انتهى بفوز المصرى بهدف دون مقابل فى الجولة السابعة للدورى، وذلك بسبب خطأ الحكم محمود البنا فى فى تطبيق القانون.