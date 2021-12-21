حوار.. مدرب الرجاء السابق: الأهلي ليس بيراميدز.. وموسيماني الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث لسعد الشابي المدير الفني السابق لنادي الرجاء المغربي، عن لقاء كأس السوبر الذي سيجمع بطل الكونفدرالية، مع الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الخليج 365 حوارًا مع المدير الفني التونسي صاحب الجنسية النمساوية عن رأيه في مباراة كأس السوبر، وانطباعه عن الرجاء والأهلي قبل المباراة التي ستقام في 22 ديسمبر الجاري.

في رأيك ما الفارق بين الرجاء الذي فاز بالكونفدرالية والرجاء الآن قبل كأس السوبر؟

الرجاء يبقى دائمًا الرجاء، الرجاء فريق عالمي، وفريق كبير، ربما تكون التعاقدات الصيفية غير صحيحة، لكن الرجاء في المباريات الكبيرة يكون موجود.

نتمنى أن يقوم الرجاء بالتجهيز لتلك المباراة كما فعلنا في كأس الكونفدرالية، وكأس العرب، وأنتم تعلمون أننا في مباراة كأس العرب لم يكن لدينا حتى لاعب أجنبي، واعتمدنا على اللاعبين المغاربة فقط.

لكن المباراة ستكون يوم 22 ديسمبر، وهي مباراة واحدة يمكن أن يحدث كل شيء فيها، وهذا ما نتمنى أن يحدث مثل نهائي الكونفدرالية وكأس العرب.

هل تمكن الرجاء من تعويض رحيل بن مالانجو وسفيان رحيمي؟

بطبيعة الحال تعويض بن مالانجو وسفيان رحيمي صعب للغاية، فقد سجل الثنائي معا في الموسم الماضي ما يقارب 39 هدف، وهذا يعني أنهما قوة ضاربة.

لكن لا يجب أن تنسى أننا في كأس العرب فزنا على فريق اتحاد جدة متصدر الترتيب في الدوري السعودي الآن، وسجلنا 4 أهداف، لكن تعويضهما صعب للغاية.

ما الذي أدى لتراجع النتائج المحلية للرجاء هذا الموسم؟

عندما رحلت عن الفريق كنا قد لعبنا 40 مباراة وخسرنا 4 مباريات فقط، ولعبنا 18 مباراة متتالية حتى أخر يوم لي في الرجاء خسرنا مباراة واحدة وانتصرنا في 14 وتعادلنا في 3 مباريات.

ربما عناصر الفريق حتى الآن لم يفهموا الخطة التي يحب أن يلعب بها المدرب الجديد، وكما تعرف المدير الفني الجديد يحتاج الوقت كي يفهم اللاعبين، وفريق كبير مثل الرجاء لا ينتظر النتائج الجيدة، فعندما توليت الرجاء انتصرنا على الفور.

بطبيعة الحال الهزيمة التي تعرض لها الفريق ضد آسفي أثرت معنويا على اللاعبين.

ما السبب وراء قرارك بالرحيل عن الرجاء؟

السبب الوحيد لرحيلي، ربما يعرفه رئيس النادي الجديد، وبالنسبة لي فقد أديت الواجب، حققت الكونفدرالية وبطولة العرب، وتأهلنا لدور المجموعات في دوري الأبطال، وترشحنا للعب في كأس السوبر.

لقد أدخلنا العديد من ملايين الدولارات في صندوق النادي، جعلت النادي ينتهي من ديونه، والشيء الوحيد وهو أن الرئيس الجديد منح وعد لمدرب آخر لتدريب الرجاء وعندما جاء ترشحه لرئاسة النادي أول قرار اتخذه هو أن يغادر الجهاز الفني بالكامل.

في رأيك هل التفوق على بيراميدز الموسم الماضي يمنح الرجاء حافز معنوي وهو يواجه فريق مصري في كأس السوبر؟

الأهلي ليس بيراميدز، فهناك فارق كبير بين الفريقين، والأهلي فريق كبير وفي أفضل استعداداته الآن، ومباراة بيراميدز كانت مباراة تكتيكية عرفنا كيف نتعامل مع اللقاء.

أيضًا مباراة السوبر ستكون لقاء نهائي من مباراة واحدة، أما مباراة بيراميدز فأقيت بالذهاب والإياب، وفي كأس السوبر من سيكون في يومه المثالي سيفوز.

ما انطباعك عن أن موسيماني أول مدرب إفريقي غير مصري يتولى تدريب الأهلي؟

زميلي موسيماني من أفضل المدربين الآن في إفريقي وأعطى طابع جديد للأهلي ومن أفضل المدربين على الساحة الإفريقية.

من أبرز نجوم الأهلي، على الرجاء القلق منهم؟

لا أنا أحب أن أذكر أسامي لاعبي ونجوم الأهلي، وحتى نجوم الرجاء، لكن فريق الأهلي معروف يلعب بخطة حتى الآن ناجح فيها وفريق متكامل ويعرف كيف يخرج من المباريات الصعبة، لكنه سيلعب أمام فريق صعب للغاية وهو الرجاء العالمي.

هل تعتقد بأن لعب كأس السوبر في قطر يعد فكرة جيدة؟

بطبيعة الحال فكرة جيدة، وأن نهائي سوبر يكون في قطر في بلد بها ملاعب من طراز رفيع وإن شاء الله يكون نهائي عربي في بلد عربي ويشرف كرة القدم الإفريقية.

ما توقعاتك لكأس السوبر بين الرجاء والأهلي؟

التكهنات حول المباريات النهائية صعبة للغاية، فهي مباراة لمدة 90 دقيقة ويمكن أن يكون هناك وقت إضافي وركلات جزاء، لكن مباراة النهائي بين فريقان كبار يصعب التكهن بها.

في ظل تجربة معين الشعباني وهو تونسي في مصر، هل ترحب بفكرة العمل في الدوري المصري؟

بطبيعة الحال معين الشعباني من أفضل المدربين في إفريقيا، ومن المدربين الكبار حققوا دوري الأبطال مرتين، ومن أفضل المدربين في الوطن العربي، وإذا جاء عرض من فريق محترم وفريق جاد بطبيعة الحال أحب أن أكون مدرب في البطولة المصرية.