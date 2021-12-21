"بسبب الأجوليميك".. مصر وقطر تتظلمان على إيقاف 3 لاعبين فروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تظلم منتخبا مصر وقطر للفروسية على قرارات محكمة الاتحاد الدولي للفروسية القاضى بإيقاف كلا من لاعبي الفروسية القطريان على الطحاني وباسم محمد والفارس المصري طلعت محمد بسبب المنشطات.

وقال المنتخبان إن العينة الايجابية للاعبين الثلاثة استندت على وجود مادة الأجوليميك والتي يمكن ان تتواجد في الدم بسبب التدخين السلبي الذي قد يكون ناجم عن السجائر الاليكترونية

وأعلنت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية إيقاف كلا من لاعبي الفروسية القطريان على الطحاني وباسم محمد والفارس المصري طلعت محمد بسبب المنشطات.

وجاءت نتائج العينات ايجابية لثلاثة لاعبين وهم لاعبا منتخب قطر الشيخ علي الطحاني و باسم محمد والتي جاءت نتائج عيناتهم ايجابية لبطولة الرباط والتي أقيمت عام 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الاوليمبية طوكيو 2020, بالاضافة الي ايجابية عينة لاعب منتخب مصر طلعت محمد عن بطولة دورة الألعاب الافريقية 2019.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي للفروسية فان الثلاثة لاعبين انكروا معرفتهم بالمادة المنشطة قبل إقامة البطولات السابق ذكرها، وأن السبب الوحيد الذي قد يكون تسبب في ايجابية العينة هو تعرضهم للتدخين السلبي قبل البطولة اثناء اقامتهم بالفندق قبل البطولة بأيام.

نظرًا لأن مادة حمض الأجوليميك تعتبر ضمن المواد المحظورة في المنافسة بموجب القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) لعام 2019 ، فلا يوجد تعليق مؤقت إلزامي يفرضه الاتحاد الدولي للفروسية ، ومع ذلك ، كان لدى الرياضيين الثلاثة خيار طلب تعليق مؤقت طوعي تُفرض عليهم ، لكنها اختارت ألا تفعل.

وجاءت القرارات النهائية للاتحاد الدولي بخصوص الثلاثة, الايقاف لمدة سنتان اعتبارا من 17 يونيو 2021, ما يعني انهم غير مؤهلين للاشتراك بالبطولات حتي 16 يونيو 2023, بالاضافة الي تغريم الثنائي القطري 7500 فرانك سويسري, وتغريم محمد طلعت 2000 فرانك سويسري فقط.

كما تم الغاء جميع النتائج السابقة اعتباراً من 17 يونيو 2021 بالنسبة لمحمد طلعت والتي تشمل النتائج التي حققها في دورة الألعا الاولمبية السابقة, مما أدي الي استبعاد والغاء نتائج المنتخب المصري من مسابقة القفز.

يذكر أن يمكن للاعبين الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في غضون 21 يومًا من استلام القرار.