مصدر لمصراوي: خروج روقا من معسكر الزمالك قبل مواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن خروج لاعب وسط الفريق محمد أشرف روقا من المعسكر قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن روقا خرج من معسكر الزمالك بعد تعرضه لنزلة معوية، ويخضع اللاعب للعلاج تحت إشراف طبيب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أمام المقاولون العرب، مقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 7 للدوري المصري الممتاز.

وفقد الزمالك 5 نقاط في أول 6 جولات ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن المصري الثالث الذي لعب مباراة أكثر، وبيراميدز الثاني الذي لعب مباراة أقل من الأبيض، بينما الفارق مع الأهلي المتصدر 6 نقاط.

وعلى الجهة الأخرى يمر المقاولون العرب بفترة سيئة للغاية حيث جمع 5 نقاط فقط من 6 مباريات، وضعته في المركز 15 في جدول الترتيب على حدود منطقة الهبوط.