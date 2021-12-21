مانشستر يونايتد يعيد فتح مركزه التدريبي بعد فترة من الإغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعاد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، فتح مركزه التدريبي في كارينجتون، وذلك بعدما تم إغلاقه الاسبوع الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) ، أن مانشستر يونايتد أغلق مركز تدريباته بشكل مبدئي لمدة 24 ساعة منذ ثمانية أيام، كما تأجلت مباراتي الفريق أمام كل من برينتفورد وبرايتون بالدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء: "لاعبو مانشستر يونايتد عادوا لتدريبات الفريق في كارينجتون بالتدريج".

وأضاف البيان: "تم إغلاق المركز أمام تدريبات الفريق الأول الاسبوع الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في النادي، لكنه أعيد افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء".

وتابع: "وسيمنح ذلك الوقت للمدير الفني المؤقت رالف رانجنيك وفريقه للتحضير لمواجهة نيوكاسل القادمة في ملعب سانت جيمس بارك بالدوري الإنجليزي يوم الاثنين المقبل 27 من ديسمبر".

وأوضح النادي الإنجليزي: "لسوء الحظ فإن مباراتي الفريق أمام برينتفورد وبرايتون تم تأجيلهما لكن النادي لم يكن لديه أي خيار آخر سوى التقدم بطلب لتغيير مواعيدهما".

وواصل: "مجلس رابطة الدوري الإنجليزي اتخذ القرار بتأجيل المباراتين وفقا لإرشادات المستشارين الطبيين".

وذكرت تقارير أن أربعة لاعبين وأعضاء بالطاقم الإداري جاءت عيناتهم إيجابية في اختبارات التدفق الجانبي عقب فوز الفريق على نورويتش 1 / صفر يوم 11 ديسمبر الجاري، قبل أن يتم تأكيد النتائج عبر اختبارات "بي سي آر" بعد ذلك بيوم واحد.

وأُعيد الأفراد الذين جاءت عيناتهم إيجابية إلى منازلهم قبل خوض باقي الفريق تدريبات في الهواء الطلق، مع إدخال تعديلات على برنامج التدريبات لتكون تدريبات فردية وبدون احتكاك.

وقال مانشستر يونايتد في بيانه: "يوم الاثنين أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا توضح فيه عزمها مواصلة جدول المباريات خلال فترة الاعياد حيثما أمكن ذلك، رغم تأثير متحور اوميكرون من فيروس كورونا".

وأضاف: "تحدد للفريق مواجهة أمام بيرنلي الاسبوع المقبل يوم 30 ديسمبر في ملعب "أولد ترافورد" وهي آخر مباراة لنا في عام 2021".