بالصور..أمطارة غزيرة على استاد الإسكندرية خلال مباراة سموحة والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- حازم جودة:

شهدت مواجهة سموحة وضيفه الإسماعيلي، مساء اليوم الثلاثاء، التي يحتضنها ملعب الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة على أرضية الملعب في ظل سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد قبل ساعات.

ورصد عدسة يلا كورة في مجموعة من الصور قبل واثناء اللقاء، سقوط الأمطار بكثافة على استاد الإسكندرية، الذي يحتض لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 7 للدوري المصري الممتاز.

سموحة يحتل المركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الإسماعيلي بالمركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد نقطتين.