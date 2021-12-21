ممدوح عباس يكشف عن مفاجأة كبرى في انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه في حالة الدعوة الصحيحة في الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء فستشهد مفاجأة كبرى.

وكتب عباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتاعي "تويتر":" أول من سيطعن على ما يسمى بالدعوة للانتخابات في نادي الزمالك والتي لم ارى لها مثيل، لا هي دعوة ولا هي بانتخابات، سيكون أنا حتى يبلغ الحاضر الغائب".

وأضاف:"على من يتولى الأمر وأقصد اللجنة الأوليميبة أن تصحح هذا الأمر، احتراما ليس فقط لعقول الجمعية العمومية، ولكن أيضا احتراما لتاريخ 110 عام لنادي الزمالك".

وأتم :"إذا تم الدعوة الصحيحة في انتخابات نادي الزمالك، فسوف تشهد مفاجأة كبرى تصحح الأوضاع".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي عن فتح باب الترشح للانتخابات، لاختيار مجلس إدارة جديد يستمر لمدة 4 سنوات قادمة في قيادة القلعة البيضاء.

وأكد مجلس الإدارة انعقاد الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة، وفي المواعيد التي يقرها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021، والخاص بقانون الجائحة والقرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من غدا الأربعاء الموافق 22 ديسمبر ولمدة أسبوع، وذلك على مدار 8 ساعات يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساء.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت بانتخابات مجلس الإدارة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، موعد انعقاد الجمعية العمومية.