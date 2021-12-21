تقارير: 3 مطالب لصلاح قبل التجديد مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء، مطالب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قبل التوقيع على عقد جديد مع الريدز.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2023.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "team talk" فإن صلاح قدم 3 مطالب لإدارة ليفربول، أولها أن يصبح ضمن الأعلى أجرا وسط لاعبي بريميرليج.

الصحيفة أشارت إلى أن مطلب صلاح هذا يعني حصوله على ما يقرب من 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا ليضعه في مكانة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطلب صلاح الثاني يتضمن حصوله على مزيد من التقدير داخل النادي، دون أن توضح المقصود.

وسبق وقال صلاح في تصريحات لشبكة "ام بي سي مصر" إنه لا يمانع البقاء بين جدران ملعب آنفيلد شريطة حصوله على التقدير المناسب.

أما بالنسبة للمطلب الثالث، فقالت الصحيفة إن صلاح يرغب من إدارة ليفربول تدعيم خط هجوم الفريق بالتعاقد مع لاعب جديد.

جدير بالذكر أن يورجن كلوب مدرب الريدز رد مؤخرا على سؤال يتعلق بشان تجديد عقد صلاح وقال: "أريد أن ينتهي الأمر، لكن متى لا أعلم".