الجولة الأولى أمام نيجيريا.. مواعيد مباريات الفراعنة في أمم إفريقيا بالكاميرون

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات على النحو التالى:

نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022

مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022

وكان كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قد أعلن قائمة مبدئية تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

وتعتبر هذه القائمة مبدئية، وسيتم تصفيتها إلى 28 لاعبا.

وضمت قائمة المنتخب كلاً من:

محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.