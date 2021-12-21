موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المقاولون العرب، نظيره الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفارس الأبيض يدخل الموسم الجديد، حاملا للقب، ويريد الدفاع عنه.

وكان الأبيض قد فاز في الجولة السادسة من المسابقة على سيراميكا كليوباترا 1-0.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بـ13 نقطة، فيما يأتي المقاولون في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط.

تشكيل الزمالك :

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

فى حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – حازم امام

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ON TIME SPORT1 بشكل حصري.