موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، في السابعة مساء غد الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي في الريان في العاصمة القطرية الدوحة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي سيلعب مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطلاً لـ دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بينما سيشارك الرجاء بعد فوزه بكأس الكونفدرالية أمام شبيبة القبائل الجزائري.

من جانبه، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء.

وضمت قائمة الفريق 30 لاعبًا، من بينهم اللاعبون الدوليون الموجودون في قطر للمشاركة مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم وبدر بانون وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج والسولية وحمدي فتحي وقفشة بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

القناة الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي والرجاء المغربي عبر قناة bein sports 1hd، بتعليق رؤوف خليف.