شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فيصل ومروان حمدى يقودان تشكيل سموحة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لنادى سموحة بقيادة أحمد سامى، عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل ، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل كالتالى..

فى حراسة المرمى الهانى سليمان، ورجب نبيل واحمد رمضان بيكهام وخالد عبد الفتاح وعبد الرحمن عامر في الدفاع ، ومحمد حليمو ومحمد كناريا ومحمد عبد العاطي وحسين فيصل فى خط الوسط، وفى الهجوم عبد الكريم وادى ومروان حمدى.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكهم مثلها، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد أن لعب 6 مباريات تعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.

وطالب أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بحثاً عن تحقيق النقاط الثلاث للمرة الثانية منذ انطلاق المسابقة مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى لتلافى الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في اللقاء الأخير أمام الاهلى.

في المقابل شدد الارجنتينى خوان براون المدير الفني للنادى الاسماعيلى على لاعبيه ضرورة حصد الانتصار الأول في المسابقة بعد فترة الإعداد التي خاضها الفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطنى في كأس العرب بقطر.