شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلى بتأجيل مباريات الناشئين بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الإسماعيلي خطابا رسميا من اتحاد الكرة لإخطاره بتأجيل مباريات قطاع الناشئين ضمن منافسات دوري الجمهورية وذلك بسبب الظروف المناخية التى تخيم على البلاد .

وتتضمن الخطاب إرجاء المنافسات كالأتى …

-تأجيل مباريات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2001 والمحدد لها يوم السبت المقبل الموافق 25 ديسمبر 2021 لموعد لاحق.

-تأجيل مباريات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2003 والمحدد لها يوم الخميس المقبل الموافق 23 ديسمبر 2021 لموعد لاحق.

-تأجيل مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2005 والمحدد لها يومى السبت والأحد الموافق 25 ،26 ديسمبر 2021 لموعد لاحق.

-تأجيل مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2006 والمحدد لها يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021 لموعد لاحق.

-تأجيل مباريات الأسبوع الرابع عشر والخامس عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2007 والمحدد لها يوم الأربعاء (22 ديسمبر) والسبت (25 ديسمبر) لموعد لاحق.

-تأجيل مباريات الأسبوع الثانى من بطولة الجمهورية مواليد 2008 والمحدد لها يومى الجمعة والسبت الموافق 24 ،25 ديسمبر 2021 لموعد لاحق.