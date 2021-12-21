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اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلى بتأجيل مباريات الناشئين بسبب الطقس

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الإسماعيلي خطابا رسميا من اتحاد الكرة لإخطاره بتأجيل مباريات قطاع الناشئين ضمن منافسات دوري الجمهورية وذلك بسبب الظروف المناخية التى تخيم على البلاد .

وتتضمن الخطاب إرجاء المنافسات كالأتى …

-تأجيل مباريات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2001 والمحدد لها يوم السبت المقبل الموافق 25 ديسمبر 2021 لموعد لاحق.

-تأجيل مباريات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2003 والمحدد لها يوم الخميس المقبل الموافق 23 ديسمبر 2021 لموعد لاحق.

-تأجيل مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2005 والمحدد لها يومى السبت والأحد الموافق 25 ،26 ديسمبر 2021 لموعد لاحق.

-تأجيل مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2006 والمحدد لها يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021 لموعد لاحق.

-تأجيل مباريات الأسبوع الرابع عشر والخامس عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2007 والمحدد لها يوم الأربعاء (22 ديسمبر) والسبت (25 ديسمبر) لموعد لاحق.

-تأجيل مباريات الأسبوع الثانى من بطولة الجمهورية مواليد 2008 والمحدد لها يومى الجمعة والسبت الموافق 24 ،25 ديسمبر 2021 لموعد لاحق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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