شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث رياضية عالمية على أرض المحروسة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد عام 2022 مواصلة أرض المحروسة إستضافة الأحداث العالمية بعد النجاح الباهر لبطولة العالم لليد مصر 2021 يناير الماضى و كأس العالم الخماسى الحديث و بطولة العالم للدراجات و غيرها ، حيث أن العام المقبل يشهد أحداث عالمية فى رياضات مختلفة على أرض مصر يرصدها الخليج 365 كالتالى :

كأس العالم لأندية السلة

حصل الاتحاد المصرى لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، على شرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022 والتى تقام لأول مرة فى قارة أفريقيا.

وأرسل الإتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" خطابًا للاتحاد المصري يعلن فيه اختيار مصر لاستضافة بطولة كأس العالم التي يشارك فيها نادى الزمالك بطل قارة أفريقيا والمتوج ببطولة أفريقيا للأندية BAL.

وأشار الاتحاد الدولي، إلى أن بطولة كأس العالم للأندية التى بدأت منذ 56 عامًا تشهد مرحلة فارقة فى تاريخها حيث ستقام في فبراير القادم لأول مرة فى قارة أفريقيا.

وتنطلق المسابقة يوم 11 فبراير فى صالة الدكتور حسن مصطفى بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

كأس العالم للسلاح

كما تستضيف مصر بطولة كأس العالم للسلاح يوليو 2022 بعد نجاح باهر فى إستضافة بطولة العالم للناشئين و الشباب أبريل الماضى و سط إشادات واسعة من الدول المشاركة و الإتحاد الدولى .

بطولة العالم للرماية

فيما تنظم مصر بطولة العالم للمسدس و البندقية أكتوبر المقبل و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

وأكد حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية مسبقا على إستضافة مصر لكأس العالم لضغط الهواء 27 فبراير المقبل بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة .



كأس العالم لضغط الهواء فبراير 2022 كأس العالم لضغط الهواء فبراير 2022

وكشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، عن تنظيم مصر لكأس العالم لضغط الهواء 27 فبراير المقبل بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وشهدت المدينة الأولمبية مؤخرا بطولة العالم للأطباق المروحية كأول بطولة تلعب على ميادين الرماية .

بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

كما تنظم مصر أكتوبر المقبل بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة ، حيث كشف شهاب يحيى، عضو مجلس إدارة إتحاد الريشة الطائرة، عن إنتظار إدراج البطولة فى الأجندة الدولية من قبل الإتحاد الدولى للعبة بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقى بإقامة البطولة، لا سيما و ان نصر نظمت هذه البطولة أكثر من مرة من قبل .