شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم النحاس مع المقاولون العرب فى 106 مباريات قبل مواجهة الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضيفًا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018 / 2019، لينهى الدورى فى المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك، ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم قبل الماضي 2019/2020.

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 106 مباريات حتى الآن، فاز فى 41 لقاء وتعادل فى 28 مباراة، بينما خسر في 37 لقاء أخر.