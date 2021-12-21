شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم النحاس مع المقاولون العرب فى 106 مباريات قبل مواجهة الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضيفًا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.
وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 106 مباريات حتى الآن، فاز فى 41 لقاء وتعادل فى 28 مباراة، بينما خسر في 37 لقاء أخر.
ورفض مسؤولو المقاولون العرب مناقشة التعاقد مع أي لاعب جديد أو الاستغناء عن أي لاعب بين صفوف الفريق قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل مع الزمالك، ويفتقد فريق المقاولون العرب لجهود عبد الرحمن جبنة لاعب وسط الفريق خلال لقاء الزمالك ، بعدما تعرض للطرد في مباراة فريقه الماضية أمام البنك الأهلي.
ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من، محمود أبو السعود في حراسة المرمى، باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي في خط الظهر، وفي الوسط: أحمد مجدي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، وفي الهجوم: محمد سالم.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.