الامارات | راشد بن حميد يُشارك في قمة "فيفا" لمناقشة مقترح "المونديال كل عامين"

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يُشارك في قمة "فيفا" لمناقشة مقترح "المونديال كل عامين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأمين عام الاتحاد محمد عبدالله هزام الظاهري في قمة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي عقدت أمس عبر تقنية الاتصال المرئي" زووم"، بحضور جياني انفاتينو رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث تمت مناقشة مقترح إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة أعوام، بعد دراسة مقدمة من شركتي أبحاث "نيلسن" و"اوبن إيكونوميكس".

وناقشت القمة البرنامج الزمني الخاص بمسابقات الرجال والسيدات لعامي 2023، 2024 على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، حيث يرتكز الفيفا في مقترحاته الجديدة على الطابع الاقتصادي. ومنح "فيفا" الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء المجال لدراسة هذه المقترحات على أن تتم مناقشتها في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها في مارس المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news