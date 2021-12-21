الامارات | مفاجأة كبيرة وغير متوقعة في قصة انتقال الجزائري يوسف بلايلي إلى الدوري الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبيرة وغير متوقعة في قصة انتقال الجزائري يوسف بلايلي إلى الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات الجزائري يوسف بلايلي أفضل لاعب في كأس العرب التي اختتمت أخيرا في قطر، وحاز المنتخب الجزائري لقبها، بعد التفوق على تونس في النهائي، حديث الساعة في العديد من وسائل الإعلام الجزائرية، خاصة مع الاحاديث الكثيرة التي ارتبطت بانتقاله إلى الدوري الفرنسي.

وكانت المفاجأة الكبيرة حين تبين أن الاندية الفرنسية التي قيل، قبل فترة، بأنها راغبة في ضم اللاعب، لم تسع وراء التعاقد معه، بل قام وكيله بعرضه عليها، والأمر يتعلق بأندية ليون ومرسيليا ورين.

وبخلاف ما نشرته مواقع إعلامية جزائرية، من أن أندية فرنسية، ومنها مرسيليا بالذات راغبة في التعاقد مع اللاعب، نفى موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي صحة هذا الأمر، وقال إن إدارات الاندية الثلاثة أكدت أن اللاعب تم عرضه عليها، مع تفصيل عن مسيرته ومميزاته، لكنها لم تبد أي اهتمام به، خاصة وأن من بين المطالب التي اشترطها بلايلي للعب لأحدها أن يحصل على مليوني يورو راتبا سنويا.

يذكر أن بلايلي تم فسخ عقده مع ناديه القطري، قطر، بعد يوم واحد فقط من تسجيله هدف الفوز وإقصاء المنتخب القطري من نصف نهائي كأس العرب، قبل أن يحاول نادي قطر إيضاح الامر، والقول إن فسخ العقد لا علاقة له بتسبب اللاعب في خروج المنتخب العنابي. وأشار موقع "فوت ميركاتو" إلى أن اللاعب بشكل كبير قد يتجه صوب الدوريات الخليجية، وخاصة الدوري الإمارات مع اهتمام خاص به من قبل ناديي العين والجزيرة.

وبدأ بلايلي مسيرته مع أهلي بوعريريج الجزائري في 2009، ثم لعب لمولودية وهران، والترجي التونسي، وأنجيه الفرنسي، ثم عاد للترجي، قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي، وبعدها إلى نادي قطر.

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