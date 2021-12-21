الدوري الإسباني .. ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى فريق ريال مدريد للاستفاقة من التعادل المفاجئ الذي سقط فيه أمام قادش، عندما يواجه أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.



ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام إشبيلية صاحب المركز الثاني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيك بلباو، الأربعاء، على ملعب سان ماميس، في مباراة مقدمة من الجولة الـ21 في الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، 12 ونصف ليلا بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو مُذاعة على قناة "beIN Sports HD 1".

يُذكر أن أتلتيك بلباو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 43 نقطة

إشبيلية - 37 نقطة

ريال بيتيس - 33 نقطة

رايو فاييكانو - 30 نقطة

أتلتيكو مدريد - 29 نقطة

ريال سوسيداد - 29 نقطة

فالنسيا - 28 نقطة

برشلونة - 27 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 13 هدفا

خوانمي - ريال بيتيس - 12 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 10 أهداف

ياجو أسباس - سيلتا فيجو - 8 أهداف

ممفيس ديباي - برشلونة - 8 أهداف

خوسيلو - ديبورتيفو ألفيس - 8 أهداف

راؤول دي توماس - إسبانيول - 8 أهداف