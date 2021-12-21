شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود عاشور قبل مواجهة المقاولون العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره المقاولون فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويديرها طاقم تحكيم مكون من محمود عاشور حكم ساحة وعمر فتحى وشهاب راشد مساعدين، وأحمد حمدى رابعا، وطارق مجدى حكما للفيديو فى المباراة ومعه سامى هلهل حكم مساعد فيديو.

وأدار محمود عاشور 27 مباراة للزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب، حقق الأبيض الفوز فى 21 وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 38 مرة والحمراء 5 مرات واحتسب 13 ضربة جزاء.

وكانت آخر مباراة أدارها محمود عاشور للزمالك أمام البنك الأهلى بالجولة الخامسة لدورى هذا الموسم فى 22 نوفمبر الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، واحتسب ركلة جزاء للفارس الأبيض سجلها أحمد السيد زيزو

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 13 نقطة، جمعها من 6 لقاءات، حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مواجهة وحيدة، وتعرض لهزيمة أمام الأهلى بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

فيما يقع نادى المقاولون العرب فى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى، برصيد 5 نقاط، جمعها من 6 مباريات؛ إذ حقق فوزا وحيدا، وتعادلين، وتلقى 3 هزائم، ويسعى لتحقيق الفوز والصعود لمركز متقدم في الجدول، والابتعاد عن المراكز الأخيرة.