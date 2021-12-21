شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يطالب رسميا بإعادة مباراة المصرى والتحقيق فى تصريحات رئيس لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادى فاركو باحتجاج رسمى إلى رابطة الأندية المصرية لإعادة مباراة الفريق أمام المصرى فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد الخطأ الإدارى والتحكيمى الواضح بمشاركة أحمد شوشة بدلا من أحمد حمودى رغم تعرض الأخير للطرد قبل إجراء التغيير.

وطالب نادى فاركو خلال احتجاجه الرسمى بالتحقيق فى تصريحات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، واتخاذ القرار بشأن إعادة مباراة فاركو والمصري.

وأدلى عصام عبد الفتاح بتصريحات في وسائل الإعلام أمس يؤكد بعدم وجود خطأ في واقعة تبديل حمودي.

ويرفض مسؤولو نادي فاركو الاستناد إلى رأي عصام عبد الفتاح خلال التحقيق في الواقعة قبل اتخاذ القرار بشأن الواقعة باعتباره مساندا للقرارات التحكيمية كونه رئيسا للجنة الحكام.