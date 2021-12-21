شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يوافق على إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى موعدها 30 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى فى موعدها يوم 30 ديسمبر الجارى وفقا للجدول المعلن من جانب رابطة الأندية المحترفة.

وطلبت رابطة الأندية من كيروش السماح للاعبى الأهلى وبيراميدز بالمشاركة فى اللقاء، وهو ما وافق عليه الخواجة.

على صعيد متصل، استبعد كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، من القائمة المبدئية لأمم أفريقيا كلاً من طارق حامد وأحمد فتحى وعمر جابر لاعبى الزمالك وبيراميدز.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.