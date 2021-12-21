شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك فى الدورى قبل مواجهة ذئاب الجبل الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة المقاولون العرب والزمالك التى تقام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد خوض 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وخسر في لقاء واحد وتعادل في مثله.

سجل لاعبو الزمالك 11 هدفاً في مسابقة الدوري العام، ويتصدر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق قائمة هدافي الزمالك برصيد 5 أهداف حتى الآن، ينافس بها أيضاً على صدارة هدافي الدوري، بينما استقبلت شباك الزمالك 4 أهداف.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى/ محمد عواد، وفى الدفاع/ عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام، وفى الوسط/ طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي، وفي الهجوم/ عمر السعيد.