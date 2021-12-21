شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ستاد الاسكندرية تتفقد ملعب مباراة الإسماعيلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء هيئة ملعب الإسكندرية على تفقد ومعاينة أرض الملعب، خاصة بعد انخفاض درجات الحرارة مؤخرا، حيث عادت مسابقة الدوري الممتاز من جديد بعد فترة من التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

في سياق متصل، يظهر الإسماعيلي بقميصه الأصفر والشورت الأبيض في مباراته أمام سموحة المقرر لها الثالثة من عصر اليوم باستاد الإسكندرية، في سابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.