شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ستاد الاسكندرية تتفقد ملعب مباراة الإسماعيلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء هيئة ملعب الإسكندرية على تفقد ومعاينة أرض الملعب، خاصة بعد انخفاض درجات الحرارة مؤخرا، حيث عادت مسابقة الدوري الممتاز من جديد بعد فترة من التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر ببطولة كأس العرب.
في سياق متصل، يظهر الإسماعيلي بقميصه الأصفر والشورت الأبيض في مباراته أمام سموحة المقرر لها الثالثة من عصر اليوم باستاد الإسكندرية، في سابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.
ويستضيف سموحة نظيره الإسماعيلى فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الدراويش سلبياً مع غزل المحلة فى نفس الجولة.
ويحتل سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكهم مثلها، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.
لعب الفريقان 18 مباراة حيث فاز الإسماعيلى فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وله 29 هدفًا وعليه 24 هدفًا وكلين شيت 4 مباريات.