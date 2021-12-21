جهاز المنتخب يحضر مباراتى الزمالك والمقاولون.. وبيراميدز مع الطلائع

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القاهرة - سامية سيد - يحضر الجهاز المعاون لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، وتحديدا ضياء السيد المدرب العام للمنتخب ومحمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، مباراتى الزمالك والمقاولون ، وبيراميدز مع طلائع الجيش اليوم بالدورى العام.

يأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز الفنى للمنتخب على متابعة جميع المباريات واللاعبين، قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة فى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون 2022.

وسافر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، ومعاونوه الأجانب إلى البرتغال لقضاء إجازة الكريسماس على أن يعود الطاقم يوم 28 ديسمبر الجارى استعدادا لخوض معسكر الفراعنة قبل المشاركة فى أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

وعقد مسؤولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، اجتماعا مع جهاز المنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش لمناقشة الاستعدا لبطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون 2022.

على صعيد متصل، استبعد كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، من القائمة المبدئية لأمم أفريقيا كلاً من طارق حامد وأحمد فتحى وعمر جابر لاعبى الزمالك وبيراميدز.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.