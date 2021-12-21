شكرا لقرائتكم خبر عن نهلة سامح كابتن طائرة الأهلى تتحدث عن إنجاز "جينيس" ورفضها الاحتراف الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نهلة سامح قائد فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أن إنجاز الدخول فى موسوعة جينيس بتحقيق الفوز فى 77 مباراة متتالية هو نتاج جهد كبير على مدار سنة كاملة وليس الموسم الحالى فقط، مشيرة إلى أنها تتمنى توالى تحقيق الفوز وزيادة الرقم خلال هذا الموسم.

وقالت نهلة سامح فى مداخلة هاتفية مع تليفزيون ”الخليج 365” أن فريق سيدات طائرة الأهلى دائما ما يتعاقب عليه أجيال تضعة فى المكانة التى يستحقها.

وأضافت نهلة سامح متابعة مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب منذ بداية الموسم لتحقيق هذا الإنجاز، متوقعة إقامة احتفالية كبرى لتكريم الفريق والجهاز الفنى.

وأشارت سامح إلى أنها لم تفكر فى تجربة الاحتراف مطلقا، بالرغم من العرض عليها أكثر من مرة بسبب ارتباطها بالعائلة وعدم الارتياح فى الغربة.

واصل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الملقب بـ"فتيات الذهب" سلسة النجاحات التى دائما ما يسعى الفريق الأحمر إلى تحصيلها فى ظل سيطرتة على البطولات المحلية، خاصة أن اللاعبات نجحت فى الوصول إلى الفوز الـ77 على التوالى لكتابة تاريخ جديد للقلعة الحمراء فى الأرقام العالمية.

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمس على نظيره هليوبوليس بنتيجة 0/3 ، لينجح فى دخول التاريخ بموسوعة جينيس من حيث عدد مرات الفوز، حيث استطاعت فتيات الذهب الفوز فى 77 مباراة متتالية ليتخطى فريق كونيليانو الإيطالي.

ويتصدر فريق الأهلى حاليا جدول ترتيب الدورى الممتاز بالفوز فى الخمس جولات الأولى، حيث يمتلك فريق الأهلى مدرب كفء يعلم جيدا طريق البطولات منذ إن كان نجما فى الأهلى و هو المخضرم حمدى الصافى .