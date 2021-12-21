شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلى مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة سموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى الحكم محمد الحنفى إدارة مباراة سموحة مع الإسماعيلي والمقرر انطلاقها عصر اليوم الثلاثاء، باستاد الإسكندرية ، فى سابع جولات مسابقة الدورى المحلى.

ورصد الموقع الرسمي للإسماعيلى أرقام الحنفي مع الدراويش قبل مواجهة سموحة

لعب الإسماعيلي 20 مباراة تحت إدارة محمد الحنفى، حيث فاز فى 8 وتعادل 7 وخسر 5، له 14 هدفًا وعليه 12 هدفًا وحقق كلين شيت فى 13 لقاء.

الدوري العام ..

* يوم 10 يوليو 2011 خسر من حرس الحدود صفر / 2 بالإسكندرية "أول مباراة له فى هذه البطولة"

* يوم 22 فبراير 2013 "موسم ملغى" فاز على اتحاد الشرطة 1 / صفر ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( أحمد على )

* يوم 25 ديسمبر 2013 فاز على القناة 2 / 1 ملعب القناه بالإسماعيلي ( جون آنطوي 2 )

* يوم 13 فبراير 2014 تعادل مع حرس الحدود صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 22 أبريل 2014 فاز على وادى دجلة 2 / صفر بالقاهرة ( جون آنطوى ومحمود حمد )

* يوم 4 ديسمبر 2014 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 27 يناير 2015 تعادل مع سموحه صفر / صفر بالإسكندرية

* يوم 1 نوفمبر 2015 خسر من الداخلية صفر / 1 بالإسماعيلية

* يوم 30 يونيه 2016 فاز على وادى دجلة 2 / صفر بالقاهرة ( حسنى عبد ربه وإبراهيم حسن)

* يوم 3 مايو 2017 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 24 نوفمبر 2017 فاز على سموحه 1 / صفر بالإسماعيلية ( كريم بامبو )

* يوم 19 أكتوبر 2018 فاز على بيراميدز 2 / صفر بالإسماعيلية ( محمود متولى ولسعد الجزيرى من ضربة جزاء )

* يوم 25 فبراير 2019 تعادل مع طلائع الجيش صفر / صفر ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

* يوم 25 أبريل 2019 خسر من وادى دجلة صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 30 نوفمبر 2019 خسر من الاتحاد صفر / 3 بالإسكندرية

* يوم 28 سبتمبر 2020 فاز على طلائع الجيش 1 / صفر بالقاهرة ( أحمد مدبولى )

* يوم 18 يناير 2021 خسر من المقاولون العرب صفر / 1 بالإسماعيلية ( محمد حمدى زكى فى مرمى فريقه السابق )

* يوم 10 مايو 2021 فاز على البنك الأهلى 2 / صفر بالقاهرة ( فخر الدين بن يوسف وآرى بابل )

* يوم 11 أغسطس 2021 تعادل مع الأهلى 1 / 1 بالإسكندرية ( فخر الدين بن يوسف )

* يوم 23 أغسطس 2021 تعادل مع طلائع الجيش صفر / صفر بالإسماعيلية.

الإنذارات لـ 24 لاعبًا ..

• 3 إنذارات لـ باهر المحمدى

• إنذارين لكلا من محمود متولى وعبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى ومحمد حسن

• إنذار لكلا من أحمد صديق وشوقى السعيد وسامح عبد الفضيل وأحمد العش ومحمود عبد العزيز ومحمود حمد وبهاء مجدى وشكرى نجيب ومروان محسن وأحمد سمير ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا ” ومحمد عواد وطارق طه والنيجيرى أودا مارشال ومحمد مجدى الجمل ومحمد صادق ومحمد عمار ومحمد بيومى وعماد حمدى ومحمود عبد العاطى ” دونجا ”

ضربة جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة بيراميدز 2018