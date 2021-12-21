شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستعرض هدف خالد الغندور فى شباك الجونة: الأفضل فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة، عبر موقع تويتر، هدف خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى فى شباك الجونة، وعلق الحساب الرسمى للرابطة: الهدف الأفضل فى الدورى حتى الآن؟ لوحة فنية من نادى الاتحاد يكملها خالد الغندور فى مرمى فريق الجونة.

وتستكمل مباريات الدورى اليوم بمباريات الجولة السابعة، حيث يلتقى سموحة مع الإسماعيلى باستاد الإسكندرية، وبيراميدز مع طلائع الجيش باستاد الدفاع الجوى، بينما يلتقى الزمالك مع المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

يلتقى فريق سموحة مع الإسماعيلى فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ويحتل سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكهم مثلها، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.

ويلتقى فريق بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم، ويقام اللقاء باستاد الدفاع الجوى، ويدخل بيراميدز اللقاء وهو فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف.

وتقام مباراة المقاولون العرب مع الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم، باللقاء الذى يقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.