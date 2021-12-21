شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف تدريباته بدون راحة استعداداً للاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق المصرى، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لخوض مباراة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الثامنة من الدورى.

وخاض لاعبو المصرى مران اليوم دون الحصول على راحة عقب مباراة فاركو التى أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز والتى فاز فيها المصرى بهدف مقابل لا شىء. وتقدم المصرى إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات فى الدورى، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 أخرى، ولم يتذوق الفريق البورسعيدى طعم الهزيمة.

احمد شديد



احمد علاء



المصري



مران المصري

من جانبه علق عاطف حنفى مدير الكرة بنادى فاركو على أزمة مباراة فريقه أمام المصرى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بمنافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهى بفوز المصرى بهدف نظيف.

وكانت المباراة قد شهدت قيام محمود البنا حكم اللقاء بإشهار الكارت الأصفر للاعب المصرى أحمد حمودى خلال عملية استبداله، وأتبعه ببطاقة حمراء، قبل أن ينزل البديل ويشارك فى اللقاء ليلعب المصرى مكتملاً.

وقال حنفى، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "سبب الطرد أن حمودى تأخر فى الخروج من الملعب خلال استبداله، وتحدث مع مودى وتم إنذار كلا اللاعبين، والبنا من الحكام الكبار ورجل قانون، والطبيعى أن يراعى ضميره وهو ومراقب المباراة والحكم الرابع ومساعد الحكم، والحكم الرابع أشار بعدم نزول البديل بسبب وجود أزمة لأن حمودى سيتعرض للطرد".

وأضاف: تحدثنا مع الحكام فور حدوث هذا الموقف ولكننا لا نثير مشاكل فقط نبحث عن حقنا، وليس عيباً أن تخطئ كحكم وتعترف بخطئك، الجميع أكد أن المصرى كان يجب أن يلعب بـ10 لاعبين، وفى النهاية تقرير الحكم هو ما سيحسم سبب طرد حمودى من الملعب.