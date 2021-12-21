شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى كرة السلة رجال بعد قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر نادى الجزيرة ترتيب فرق دورى سوبر كرة السلة، بعد انتهاء الجولة الرابعة من منافسات الدور الأول، حيث حقق الفوز فى المواجهات التى تم خوضها، ويأتى الأهلى فى المركز الثانى ثم الاتصالات والاتحاد السكندرى، وذلك بعد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك منذ ساعات والتى حسمها الأحمر.

فاز الجزيرة فى 4 مباريات وجمع 8 مباريات، ويليه الأهلى برصيد 7 نقاط بالفوز فى 3 مباريات والخسارة فى واحدة، ويليه المصرية للاتصالات والاتحاد السكندرى بنفس عدد مرات الفوز وعدد النقاط.

وفى المركز الخامس مصر للتأمين برصيد 6 نقاط ، بالفوز فى مواجهتين و الخسارة فى مواجهتين ، يليه سبورتنج بالمركز السادس برصيد 5 نقاط ، بالفوز فى مباراة و الهزيمة فى 3 مباريات ، و فى المركز السابع والثامن سموحة و الزمالك على الترتيب برصيد 4 نقاط فقط بالخسارة فى المواجهات التى تم خوضها .

وتمكن نادي الاتحاد السكندري على ملعبه من الفوز في مواجهة سكندرية أمام نادي سبورتنج بنتيجة 83/75، بينما نجح المصرية للاتصالات من تحقيق الفوز على مضيفه سموحة بنتيجة 96/88 بعد اللجوء لشوط إضافي في اللقاء ، و تمكن نادي الجزيرة من تحقيق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة وهزم فريق مصر للتأمين بنتيجة 84/60. ، أما رابع المواجهات فجمعت بين الأهلي والزمالك على ملعب الأول وتمكن الأهلي من الفوز في اللقاء بنتيجة 71/64.