شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: لن نتنازل عن حقنا فى مباراة المصرى والتوقف أثر سلباً على الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عاطف حنفى مدير الكرة بنادى فاركو على أزمة مباراة فريقه أمام المصرى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بمنافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهى بفوز المصرى بهدف نظيف.

وكانت المباراة قد شهدت قيام محمود البنا حكم اللقاء بإشهار الكارت الأصفر للاعب المصرى أحمد حمودى خلال عملية استبداله، وأتبعه ببطاقة حمراء، قبل أن ينزل البديل ويشارك فى اللقاء ليلعب المصرى مكتملاً.

وقال حنفى، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "سبب الطرد أن حمودى تأخر فى الخروج من الملعب خلال استبداله، وتحدث مع مودى وتم إنذار كلا اللاعبين، والبنا من الحكام الكبار ورجل قانون، والطبيعى أن يراعى ضميره وهو ومراقب المباراة والحكم الرابع ومساعد الحكم، والحكم الرابع أشار بعدم نزول البديل بسبب وجود أزمة لأن حمودى سيتعرض للطرد".

وأضاف: تحدثنا مع الحكام فور حدوث هذا الموقف ولكننا لا نثير مشاكل فقط نبحث عن حقنا، وليس عيباً أن تخطئ كحكم وتعترف بخطئك، الجميع أكد أن المصرى كان يجب أن يلعب بـ10 لاعبين، وفى النهاية تقرير الحكم هو ما سيحسم سبب طرد حمودى من الملعب.

وواصل: حمودى تلقى الإنذار الثانى خلال تواجده على خط الملعب، والبنا تأخر فى إشهار الكارت الأحمر لأنه لم يكن متأكداً بأن اللاعب لديه إنذار سابق.

واختتم: لنا حق سنبحث عنه ورابطة الأندية محترمة، سنتقدم بشكوى وننتظر الرد، فترات التوقف تسبب أزمة للفرق، بعدما وصلنا إلى فورمة طيبة جاء التوقف فحدث هبوط في المستوى، والمستوى سيظل متذبذب بسبب فترات التوقف المتكررة، ولن يستقر المستوى إلا بعد إقامة بطولة أمم أفريقيا.