الأهلي والرجاء .. 10 حقائق قبل السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يصطدم الأهلي بشقيقه الرجاء المغربي في مباراة السوبر الأفريقي التي تقام في تمام الساعة السابعة من مساء الغد الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا وحامل لقب السوبر أمام بطل الكونفدرالية بملعب "أحمد بن علي" المونديالي وتنقلها قناة beIN Sports HD 1 .

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير 10 حقائق عن الأهلي وتاريخه في البطولة الافريقية قبل مواجهة الرجاء .

1- يدخل الأهلي المباراة وهو صاحب الرصيد الأكبر من التتويج بالبطولة برصيد 7 نسخ، متفوقا على الزمالك أقرب منافسية صاحب الـ4 بطولات.

2- لم يخسر الأهلي بطولة السوبر وهو بطلاً لدوري أبطال أفريقيا وخسرها مرتين وهو بطلاً لبطولات أخرى حيث خسر من وفاق سطيف وهو بطل الكونفيدرالية في 2015 وخسر من الزمالك عام 1994 عندما كان بطلا لأبطال الكؤوس.

3- حقق الأهلي لقب السوبر الافريقي مرتين خارج مصر عندما أقيمت عام 2007 في أثيوبيا أمام النجم الساحلي بمناسبة احتفالات الكاف بمرور 50 عام على تأسيسه ثم فاز العام الماضي على نهضة بركان في قطر وهو فوزه الأول بالبطولة خارج القارة.

4 - يخرج الأهلي للمرة السادسة لخوض مباراة السوبر خارج القاهرة ، حيث لعبها في 94 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ثم 2007 في أديس أبابا بأثيوبيا ثم 2015 في الجزائر أمام وفاق سطيق والعام الماضي في قطر .

5- حسم الأهلي السوبر الافريقي مرتين بفضل ركلات الجزاء الترجيحية، الأولي في 2006 عندما تعادل مع الجيش الملكي سلبيا في القاهرة، والثانية في اثيوبيا بعد التعادل مع النجم الساحلي سلبيا في نسخة 2007 وخسرها مرة واحد أمام وفاق سطيف في 2015.

6- أكبر نتيجة حققها الأهلي في تاريخ مبارياته في البطولة كانت في أول نسخة حققها عام 2002 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 4-1 الذي حقق عليه أكبر فوز أيضاً في نهائي البطولة بشكله الجديد .

7- البرتغالي مانويل جوزيه هو صاحب الرقم القياسي بين مدربي النادي الأهلي تتويجا مع الفريق ببطولة السوبر الافريقي برصيد 4 بطولات في اعوام 2002، 2006، 2007، 2009.

8- سجل الأهلي في 9 مباريات للسوبر الأفريقي 14 هدف سجلها 12 لاعب مختلف وتلقت شباكه 7 أهداف .

9- يتقاسم الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الفريق السابق وعمرو جمال مهاجم فاركو الحالي صدارة هدافي الفريق الأحمر في السوبر ولكل منهم هدفين ومن القائمة المتواجدة غداً يتواجد 3 لاعبين سبق لهم التسجيل في السوبر وهو رامي رابيعة وصلاح محسن ومحمد شريف.

10- سجل للأهلي في مباريات السوبر 3 مسئولين حاليين في مقدمتهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وحسام غالي عضو مجلس الأدارة في مباراة واحدة وكانت أمام كايزر تشيفز الجنوب التي أنتهت بأكبر فوز للأحمر في هذه البطولة.