مروان داوود: المركز الرابع في البطولة العربية نتيجة مقبولة.. ومثلي الأعلى سيد معوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مروان داوود، الظهير الأيسر لفريق إنبي ومنتخب مصر، أنه اكتسب الكثير من الخبرات خلال مشاركته في البطولة العربية الأخيرة بقطر، مشيرا إلى أن التنافس في مركزه لصالح المنتخب المصري.

وقال داوود في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم:" اكتسبت من البطولة العربية خبرات كبيرة، فلأول مرة في حياتي انضم للمنتخب، حيث لم انضم لمنتخبات شباب قبل ذلك، وبالطبع نادي إنبي صاحب الفضل علي في ذلك، وكان بوابتي للإنضمام للمنتخب".

وأضاف:" من وجهة نظري احتلال المركز الرابع في البطولة العربية نتيجة مقبولة، ونعم منتخب مصر مُعتاد على التتويج بأي بطولة يُشارك فيها، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار، أن هناك عناصر كثيرة إنضمت لأول مرة للمنتخب في البطولة العربية؛ لذلك لم يكن هناك الانسجام المطلوب، وكأس العرب كان فرصة لظهور عناصر جديدة لمنتخب مصر وبالفعل هناك العديد من اللاعبين الذين نجحوا في اثبات ذاتهم في البطولة، وتركيزنا حاليًا على كأس أمم أفريقيا وكأس العالم".

وانتقل للحديث عن المنافسة في مركز الظهير الأيسر لمنتخب مصر حيث قال: "المنافسة في مركزي لصالح المنتخب، أحمد فتوح لاعب كبير؛ ولكن الحقيقة في المنتخب لا أحد يهتم باللعب أساسي أو الجلوس على مقاعد البدلاء، جميعنا نعمل من أجل مصلحة منتخب مصر".

وأكمل:""مثلي الأعلى في مصر سيد معوض، وعالميًا البرازيلي مارسيلو".

واستطرد:"وجودي في القائمة المبدئية لكأس الأمم الأفريقية شرف لي، وشرف لي أن أرتدي قميص المنتخب مرة ثانية، فوجودي في قائمة مصر لكأس الأمم نقطة مضيئة في مسيرتي، شيء رائع إني أُشارك في أمم أفريقيا، إن شاء الله سوف اجتهد خلال هذه الفترة مع نادي انبي وسأسعى لأكون موجود في القائمة النهائية المُشاركة في أمم أفريقيا".

وعن طريقة تعامل المدرب كارلوس كيروش مع اللاعبين الشباب علق قائلا:" الرجل يعامل كل اللاعبين معاملة واحدة، لا يوجد فارق بين لاعب قديم وجديد".

وأضاف:" كيروش نجح في التعامل النفسي مع اللاعبين، وضم عناصر جديدة لأول مرة تنضم إلى المنتخب، وأعطى فرصة لهم، هذا شيء يحسب لكيروش".

وأتم لاعب إنبي تصريحاته:" "الأفضل أتِ لمنتخب مصر مع هذا الجيل في أمم أفريقيا وكأس العالم، هذه المجموعة لو عملت لوقت أكبر مع بعض بجانب انضمام المحترفين، سيكون ظهورنا أفضل في أمم أفريقيا وسنتأهل لكأس العالم إن شاء الله".