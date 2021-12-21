الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي.. ماذا تقول اللائحة في حالة انتهاء المباراة بالتعادل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يصطدم الأهلي بشقيقه الرجاء المغربي في مباراة السوبر الأفريقي التي تقام في تمام الساعة السابعة من مساء الغد الأربعاء على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فإن المباراة ستذهب إلى ركلات الترجيح مباشرة في حالة انتهاءها بالتعادل وهو ما أكد مصدر للكاف لمصراوي .

ومن المقرر أن يستخدم "الفار" خلال المباراة التي يديرها جان جاك ندالا، ويعاونه مواطنه أوليفيه سافاري (مساعد أول) والأوغندي ديك أوكيلو (مساعد ثان) فيما يقود الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز غرفة الفيديو ويساعده السوداني إبراهيم عبدالله.

وتقام مباراة السوبر للمرة الرابعة خارج القارة وتحديداً حيث ستكون هذه رابع فيها كأس السوبر الأفريقية خارج القارة منذ انطلاق المسابقة في 1993.

وسبق وأن فاز الرجاء البيضاوي بأولى الكؤوس التي أقيمت خارج القارة في قطر ثم تبعه الزمالك وفاز الأهلي بالنسخة السابقة التي أقيمت في نفس البلد.

يذكر أن الأهلي هو حامل اللقب الحالي في بطولة كأس السوبر بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0) في الدوحة يوم 28 مايو 2021.