الأهلي والرجاء.. حامل اللقب في مهمة توسيع الفارق مع الزمالك إلى الضعف (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يدخل الأهلي مواجهة الرجاء على كأس سوبر أفريقيا وهو يسعى لتحقيق عدة أهداف أخرى بخلاف الفوز بالبطولة والاحتفاظ بلقبه الذي حققه العام الماضي على نهضة بركان المغربي.

وعندما يلتقي الأهلي مع الرجاء بطل الكونفيدرالية في تمام الساعة السابعة من مساء الغد على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي ستكون هذه رابع فيها كأس السوبر الأفريقية خارج القارة منذ انطلاق المسابقة في 1993.

وسبق وأن فاز الرجاء البيضاوي بأولى الكؤوس التي أقيمت خارج القارة في قطر ثم تبعه الزمالك وفاز الأهلي بالنسخة السابقة التي أقيمت في نفس البلد.

ويستحوذ الأهلي على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد سبعة ألقاب، ليكون صاحب السطوة من بين 15 فريقا تُوجوا باللقب على مدار أكثر من ربع قرن من الزمان منذ أقيمت المباراة أول مرة في 1993.

ويسعى الأهلي للوصول إلي ضعف ألقاب أقرب المنافسين إليه في القائمة حيث يحتل الزمالك المركز الثاني وفاز بأربعة ألقاب كان أخرها في قطر أيضاً.

وتستحوذ الأندية المصرية على نصيب الأسد من ألقاب السوبر الأفريقي بواقع 11 لقب مقابل 4 ألقاب للمغرب وثلاثة ألقاب لتونس والكونغو ولقبين لكل من أندية كوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونيجيريا ولقب واحد لكل من الجزائر وغانا.

سجل أبطال السوبر الأفريقي

الأهلي: سبعة ألقاب في 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2021 .

الزمالك: أربعة ألقاب في 1994 و1997 و2003و2020 .

مازيمبي الكونغولي: ثلاثة ألقاب في 2010 و2011 و2016.

النجم الساحلي التونسي: لقبان في 1998 و2008.

إنييمبا النيجيري: لقبان في 2004 و2005.

الرجاء : لقبان في (2000)و (2019)

وفاز باللقب مرة واحدة كل من: الترجي التونسي (1995)- أفريكا سبورتس الإيفواري (1993)- الرجاء البيضاوي المغربي (2000)- هارتس أوف أوك الغاني (2001)- أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (1996)- أسيك ميموزا الإيفواري (1999)- المغرب الفاسي (2012)- وفاق سطيف الجزائري (2015)- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (2017) - الوداد البيضاوي (2018).