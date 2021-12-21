الزمالك يفتح باب الترشح للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي عن فتح باب الترشح للانتخابات، لاختيار مجلس إدارة جديد يستمر لمدة 4 سنوات قادمة في قيادة القلعة البيضاء.

وأكد مجلس الإدارة انعقاد الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة، وفي المواعيد التي يقرها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021، والخاص بقانون الجائحة والقرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من غدا الأربعاء الموافق 22 ديسمبر ولمدة أسبوع، وذلك على مدار 8 ساعات يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساء.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت بانتخابات مجلس الإدارة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، موعد انعقاد الجمعية العمومية.

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد أن القرارات التي اتخذها المجلس لفتح باب الترشح للانتخابات ستكون كما هي، متمنيا عدم وجود مهاترات أو أمور خارجة على القانون، مشيرا إلى أنه يتمنى التوفيق لكل المتقدمين للانتخابات من أجل مصلحة النادي.‏