تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 7 في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك فقد 5 نقاط في أول 6 جولات ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن المصري الثالث الذي لعب مباراة أكثر، وبيراميدز الثاني الذي لعب مباراة أقل من الأبيض، بينما الفارق مع الأهلي المتصدر 6 نقاط.

وعلى الجهة الأخرى يمر المقاولون العرب بفترة سيئة للغاية حيث جمع 5 نقاط فقط من 6 مباريات، وضعته في المركز 15 في جدول الترتيب على حدود منطقة الهبوط.

وقرر كارتيرون عدم الدفع بالثلاثي الدولي أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو، ومحمود حمدي الونش، بالإضافة للتونسي سيف الدين الجزيري، بعد انتهاء مشاركتهم قبل أيام في بطولة كأس العرب 2021.

ويغيب أحمد سيد زيزو عن مواجهة المقاولون العرب بسبب الإيقاف لحصوله على الانذار الثالث في المباراة الماضية للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبدالغني، محمود علاء، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

سط الهجوم: مصطفى فتحي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

في الهجوم: عمر السعيد.