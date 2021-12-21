الأهلي يكشف برنامجه في الدوحة استعدادا لكأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف النادي الأهلي، برنامج بعثة الفريق الأول في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة كأس السوبر الأفريقي المقررة غدا الأربعاء أمام الرجاء المغربي على ملعب أحمد بن علي بالريان.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن بعثة الفريق ستجري صباح اليوم مسحة طبية استعدادا للمباراة، وهي المسحة الثالثة، حيث خضعت البعثة لمسحة طبية في القاهرة جاءت نتيجتها سلبية، ثم أجرت مسحة ثانية فور وصولها إلى فندق الإقامة بالدوحة وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق في فندق الإقامة، يركز خلالها على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين في إطار تجهيز الجميع بالشكل المطلوب للمباراة.

كذلك يُعقد اليوم الاجتماع الفني للمباراة بأحد فنادق الدوحة، وذلك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأفريقي (كاف)، ومراقب المباراة وطاقم التحكيم.

ويشارك بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي يُعقد مساء اليوم بملعب أحمد بن علي بالريان.

وبعدها يخوض الأهلي مرانه الختامي على الملعب نفسه، حيث يتطلع الفريق لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الأفريقي الثامن في تاريخه.