أسطورة الرجاء لمصراوي: الأهلي يتفوق على الورق.. ونعرف نقاط ضعف بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد همام:

لا حديث في الكرة الأفريقية الآن سوى على موقعة السوبر بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا والرجاء بطل الكونفدرالية، في لقاء سيقام مساء الأربعاء، في العاصمة القطرية "الدوحة".

وحول هذا الملف، حرص "الخليج 365" على التواصل مع أحد أهم نجوم الرجاء في السابق وهو سفيان العلودي، والمحترف السابق في صفوف العين الإماراتي.

وإليكم تفاصيل الحوار كالتالي:

- كيف ترى مواجهة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي؟

دائمًا ما تكون المباريات بين مصر والمغرب سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية "كلاسيكية"، المباراة ستكون ممتعة بالنظر لإمكانيات وشعبية كل فريق.

- برأيك هل يوجد فريق يتفوق على الآخر؟

على الورق المرشح الأبرز هو الأهلي، لكن لا ينبغي أن ننسى أن الأهلي سيواجه خصمًا من العيار الكبير وهو فريق الرجاء، الرجاء فريق دائمًا ما يظهر في المباريات الكبيرة.

- رحيل لسعد الشابي برأيك سيؤثر على فريق الرجاء؟

لا أعتقد ذلك، تغيير المدرب لن يكون له تأثير سلبي على الفريق، لأن فريق الرجاء دائمًا ما يصنع النجوم والمدربين، وبالتالي هيّ فرصة للمدرب الجديد (مارك فيلموتس) لتحقيق أولى ألقابه مع الفريق.

- هل تعتقد أن الرجاء سيتأثر برحيل الثنائي بن مالانجو وسفيان رحيمي للدوري الإماراتي؟

بالطبع كان كل لاعب له دور في الفريق، خروجهم أثّر على الفريق، لكن في النهاية الفريق ليس لاعبًا أو لاعبين الفريق لابد أن يكون لديه مجموعة متناغمة.

- برأيك ما هيّ أسلحة الرجاء أمام الأهلي؟

أعتقد أن هناك عدد من اللاعبين مهمين في الفريق مثل محسن متولي وعبد الإله الحافيظي ومحمد الناهيري، كما أرى أن أهم أسلحة الرجاء "التكتيكية" هو الاعتماد على الكرات العرضية، أيضًا أرى أن الأهلي لديه نقاط سلبية في الخطوط الدفاعية بجانب معرفة لاعبي الرجاء نقاط ضعف بدر بانون.

- من وجهة نظرك هل خبرات بيتسو موسيماني ستقود الأهلي للحفاظ على لقب السوبر الأفريقي؟

نعم أتفق معك، بيتسو موسيماني لديه الكثير من الخبرات الأفريقية أكثر من مدرب الرجاء، أيضًا خبرات لاعبي الأهلي أكثر من لاعبي الرجاء لذا من الممكن أن تلعب الخبرات دورًا حاسمًا.

- عندما كنت لاعبًا هل تلقيت عرضًا من الأهلي أو الزمالك؟

وكيل أعمالي أخبرني بأن النادي الأهلي كان يرغب في ضمي عندما كنت لاعبًا في نادي العين الإماراتي، وكان من دواعي سروري أن يرتبط اسمي بالنادي الأهلي.

- ولماذا لم يتم انتقالك للنادي الأهلي؟

كان تركيزي في هذه الفترة مع فريق العين.

- بالحديث عن منتخب المغرب، هل ترغب في أن تقع القرعة مع منتخب عربي في تصفيات المونديال؟

لا أريد بصراحة مواجهة منتخب مصر، ما أتمناه صعود جميع المنتخبات العربية سواء في أفريقيا أو آسيا.