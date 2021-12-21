الأهلي والرجاء.. خطوة منتظرة في طريق استعادة صدارة العالم من ريال مدريد (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يدخل الأهلي مواجهة الرجاء على كأس سوبر أفريقيا وهو يسعى لتحقيق عدة أهداف أخرى بخلاف الفوز بالبطولة والاحتفاظ بلقبه الذي حققه العام الماضي على نهضة بركان المغربي.

ويواجه الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا شقيقه الرجاء بطل الكونفيدرالية الساعة السابعة من مساء الغد على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي في مباراة السوبر الأفريقي.

ويسعى الأهلي في هذه المقابلة للتقدم خطوة وتضيق الخناق على ريال مدريد المتصدر لقائمة النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات العالمية بعد أن وصل إليه عام 2014 بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب النادي الصفاقسي التونسي وإزاحة ميلان الإيطالي عن الصدارة إلأان أن النادي الأحمر فقط لقبه بعد انتصارات ريال مدريد .

وتُوج الأهلي بلقبه العاشر في دوري الأبطال يوليو الماضي بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيف ةليرفع المارد الأحمر رصيده من البطولات القارية إلى اللقب رقم 23، ليواصل ملاحقة ريال مدريد الذي توقف رصيده من البطولات عند 26 لقبا منذ عام 2018.

وكان النادي الأهلي انفرد بصدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجا على المستوى القاري في عام 2014 برصيد 19 بطولة بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، وتفوق في ذلك الوقت على أندية ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني أصحاب الـ18 بطولة.

ورغم تتويج الأهلي بعد ذلك بلقب الكونفدرالية الإفريقية في نفس العام ليرفع رصيده من البطولات العالمية إلى 20 لقبًا، إلا أن ريال مدريد بدأ صحوته مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي بحصد لقب دوري الأبطال وأكملها مع مديره الفني الحالي زين الدين زيدان بالفوز بسلسلة من البطولات بالأعوام الأخيرة.

وواصل الأهلي تعزيز رصيده من الألقاب القارية عندما تُوج بكأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، قبل أن يعود ويحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي أمام كايزر تشيفز.

وتأتي ألقاب ريال مدريد (26 لقبا) كالتالي:

دوري أبطال أوروبا - 13 مرة.

كأس السوبر الأوروبي - 4 مرات.

كأس العالم للأندية - 4 مرات.

كأس إنتركونتينينتال - 3 مرات.

كأس الاتحاد الأوروبي - مرتان.

وتأتي ألقاب الأهلي (23 لقبا) كالتالي:

دوري أبطال إفريقيا - 10 مرات.

كأس السوبر الإفريقي - 7 مرات.

بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس - 4 مرات.

الكونفدرالية - مرة.

كأس الأفرو آسيوية - مرة.