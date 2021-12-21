بالفيديو.. كيف استعد الرجاء لمواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يجري فريق الرجاء المغربي استعدادات قوية قبل مواجهة الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء في قطر.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر باعتباره بطل لدوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة، بينما تُوج الرجاء بكأس الكونفدرالية.

وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

وبحسب ما نشرته الصحف المغربية، نرصد في التقرير التالي استعدادات الفريق المغربي قبل مواجهة الأهلي:

Le 360 sport

"مهمة إيقاف هيمنة الأندية المصرية"

وقالت الصحيفة المغربية إن الرجاء يواصل استعداداته لمباراة السوبر الإفريقي، بعد انضمام لاعبيه الدوليين إلى التدريبات، ويتعلق الأمر بكل من أنس الزنيتي ومحمد الناهيري وعبد الاله الحافيظي، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن هذه المواجهة تعتبر هي الأولى للرجاء مع فريق مصري في كأس السوبر الإفريقي، غير أنها المرة الرابعة التي تشهد مواجهة مصرية ومغربية في هذه المسابقة.

"زيارة مفاجئة ودعم"

حرص يوسف السفري، المدرب المساعد السابق في نادي الرجاء الرياضي والمدرب الحالي لنادي قطر القطري، على زيارة بعثة الفريق الأخضر المتواجدة في الدوحة.

وجاءت زيارة السفري لبعثة الرجاء الرياضي من أجل دعم وتحفيز الفريق الأخضر الذي يمثل الكرة المغربية في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري.

المنتخب

"الأهلي يتفوق"

وأوضحت الصحيفة أنه على مستوى القيمة التسويقية للاعبي الفريقين، فالكفة تميل للأهلي.

وأضافت الصحيفة أن الفريق المصري الذي يضم بين صفوفه عميد النسور السابق بدر بانون، يتفوق بفارق كبير على الرجاء في القيمة المالية للاعبين، حيث تبلغ قيمة قائمة لاعبي نادي القرن بأفريقيا، 31 مليون و380 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للاعبي الرجاء العالمي، 11 مليون و630 ألف يورو، أي أن الفارق بين الناديين هو 20 مليون يورو.

البطولة

"تدريب بالدوحة والحداد يشعر بآلام"

وقالت الصحيفة، إن فريق الرجاء خضع لحصة تدريبية مساء أمس الإثنين.

وأضافت أن المران الجماعي للرجاء شهد تواجد جميع اللاعبين، إلا أن إلياس الحداد لم يكمل المران بعد شعوره ببعض الآلام.

وكان الحداد قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام حسنية أغادير، لحساب الجولة الـ13 من البطولة الاحترافية، والتي انتهت لصالح الرجاء بهدف نظيف.

هسبريس

"رهانات تشعل المباراة"

وقالت الصحيفة: "يدخل ممثل كرة القدم المغربية مباراة السوبر بمجموعة من الرهانات والتحديات".

وتابعت: " سيكون الرجاء أمام تحدّ خاص ضد الأهلي، والمتمثل في إنهاء استعصاء الكرة المغربية ضد نظيرتها المصرية في السوبر الإفريقي، بعد 3 مواجهات سابقة انتهت كلها إلى تفوق الجانب المصري".

وواصلت: "كما يتطلع الفريق الأخضر لحرمان الأهلي من التتويج بالسوبر".

وأكملت: "يبحث الرجاء عن التتويج بالسوبر الأفريقي من أجل الانفراد بقائمة أكثر الأندية الأفريقية تتويجا باللقب (حين يُلعب خارج القارة السمراء)".