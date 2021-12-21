شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعرض فوز العملاق الأحمر بأول ألقابه السبعة قبل مباراة الأهلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فوز النادى الأهلى بأول بطولة لكأس السوبر الأفريقى فى تاريخه، التى توج بها على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، التى انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف، وأقيمت عام 2002، وكانت البداية لاعتلاء المارد الأحمر عرش القارة السمراء بالفوز بـ7 بطولات للسوبر الأفريقى، قبل مباراة الغد أمام الرجاء المغربى.

ونشر حساب كاف، عبر تويتر، أهداف مباراة الأهلى فى شباك كايزر تشيفز، فى المباراة التى اقتربت من 20 عاما، وسجهل بالترتيب خالد بيبو، حسام غالى، عصام الحضرى وسيد عبد الحفيظ، صحبها بتعليق: "إليكم قصة كيف فاز العمالقة المصريون بأول ألقابهم السبعة".

من ناحية أخرى أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية جميع اللاعبين لمباراة السوبر الأفريقى أمام الرجاء المغربى، غدا الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، موضحاً أن اللاعبين الذين عانوا من إصابات مختلفة الأيام الماضية تماثلوا للشفاء وباتوا جاهزين للسوبر الأفريقى.

وقال الجهاز الفنى إن الفريق جاهز ومكتمل الصفوف قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي، موضحاً أن الأهلي يستعد بقوة للمباراة بعد انتظام اللاعبين الدوليين، وتعافى الجميع من الإصابات خاصة أحمد عبد القادر وأيمن أشرف، لافتًا إلى أن المباراة ستكون قوية أمام فريق محترم ولديه تاريخ مميز وحصل على لقب الكونفدرالية، وهو ما يجعل الجهاز الفني يهتم بكل التفاصيل لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.