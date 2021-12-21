شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل الصوتى لغرفة الـvar يحسم إعادة مباراة فاركو والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة أن التسجيل الصوتى لغرفة الـvar هو الفيصل فى القرار النهائى بشأن مباراة فاركو والمصرى التى أقيمت أمس بالدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف.

وقال المصدر إنه حال تقديم مسئولى نادى فاركو شكوى للمطالبة بسماع التسجيل الصوتى لغرفة الـvar أثناء تغيير أحمد حمودى لاعب المصرى، والتأكد من أحقيته فى الإنذار قبل أو بعد إجراء التغيير، سيحسم ذلك الجدل حول وقوع الحكم محمود البنا فى خطأ قانونى يستوجب إعادة المباراة من عدمه.

وتابع المصدر أن التسجيل الصوتى لغرفة الـvar سيثبت الحقيقة ويوضح سبب إنذار حمودى، وبالتالى إثبات الخطأ الإدارى وتأكيده، أو إثبات صحة قرار الحكم.

وتقدم مجلس إدارة نادى فاركو بطلب لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة للتحقيق فى خطأ محمود البنا الحكم الدولى الذى أدار مباراة الفريق البرتقالى مع المصرى البورسعيدى، ويطالب فاركو بإعادة اللقاء الذى انتهى بفوز المصرى بهدف دون مقابل فى الجولة السابعة للدورى، وذلك بسبب خطأ الحكم محمود البنا فى فى تطبيق القانون.

وفاز فريق المصرى البورسعيدى على فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ووفقا لبيان إدارة فاركو قرر النادى طلب إعادة المباراة بسبب واقعة مخالفة للقانون واللوائح، حيث شهد اللقاء واقعة، وهى أنه عقب طرد اللاعب أحمد حمودى لاعب نادى المصرى البورسعيدى بعد تأخره فى تغييره وهو مازال فى الملعب ولم يغادر الملعب، لكن الحكم قام باستكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتى نهاية اللقاء، وهو الأمر المخالف للائحة ويقضى بإعادة اللقاء.

على صعيد متصل، كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه تم استرجاع تقنية الفيديو فى قرار محمود البنا بطرد أحمد حمودى بمباراة أمس بين فاركو والمصرى.

وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية: "تم الحديث بين لاعب فاركو وأحمد حمودى خارج أرض الملعب ولم يكن متواجدا فى الملعب".

وتابع عصام عبد الفتاح أن هناك أخطاء بالدورى الإنجليزى، وهذا الأمر ظهر بمباراة ليفربول وتوتنهام الأخيرة.

وأوضح عبد الفتاح أنه لا يتهاون مع المخطئ، وسوف نعلن الأخطاء وتصحيحها.