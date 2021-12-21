شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يتربع على قائمة أغلى اللاعبين فى السوبر الأفريقى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادى الأهلى، بطل دورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية، تحدياً جديداً عندما يلتقى بنظيره الرجاء المغربى بطل النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً الأربعاء لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقى.

وتفوق النادى الأهلى فى القيمة التسويقية بفارق كبير عن الفريق المغربي، حيث بلغت قيمة قائمة لاعبي القلعة الحمراء 31 مليوناً و380 ألف يورو، ما يعادل 555 مليوناً و110 آلاف جنيه مصرى.

بينما بلغت القيمة التسويقية لقائمة لاعبي الرجاء 11 مليوناً و630 ألف يورو، ما يعادل 205 ملايين و730 ألف جنيه مصرى، ليتفوق الأهلي على الرجاء في القيمة التسويقية بفارق 20 مليون يورو، ما يعادل 349 مليوناً و380 ألف جنيه مصري.

وجاءت قائمة أغلى 5 لاعبين فى الأهلى والرجاء قبل السوبر الأفريقى كالتالى:



اليو ديانج

أغلى لاعبى الأهلى

ـ أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

ـ بيرسي تاو: 3 ملايين يورو

ـ محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

ـ أفشة: 2 مليون و500 ألف يورو

ـ محمد شريف: 2 مليون و500 ألف يورو

أغلى لاعبى الرجاء

ـ أنس الزنيتى: مليون و200 ألف يورو

ـ مروان هدهودي: مليون يورو

ـ عبد الإله الحافيظي: 875 ألف يورو

ـ عبد الإله مدكور 800 ألف يورو

ـ حميد أحداد: 800 ألف يورو