شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف خليف معلقًا على مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة قنوات بى إن سبورتس، تعيين المعلق الرياضى رؤوف خليف، للتعليق على مباراة الأهلى والرجاء المغربى في مباراة كأس السوبر الأفريقى المقرر إقامتها غداً الأربعاء بالدوحة، وذلك بعد اعتذار عصام الشوالى عن التعليق على اللقاء بسبب وفاة والده.

ويعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة للاعبى الفريق فى فندق الإقامة قبل التوجه لخوض المران الختامى؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقى.

ويخوض الأهلى مرانه فى السابعة مساءً على ملعب أحمد بن على بالريان، والذى يستضيف مباراة السوبر الأفريقى.

ويعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق محاضرة للاعبين فى فندق الإقامة قبل التوجه لخوض المران الختامى؛ استعدادا لمواجهة الرجاء، ويحضر موسيماني ومحمد الشناوى كابتن الفريق المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة والذى يقام فى السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويشرح موسيمانى العديد من الأمور الفنية للاعبين فى إطار تجهيز الجميع بالشكل المطلوب للمباراة التي تقام غدا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالريان.

وتضم قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.