شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والرجاء المغربى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقى صباح اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق فى العاصمة القطرية الدوحة، وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإدارى وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلى اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الأفريقى ونادى الرجاء.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدى فريق الرجاء طاقما مكونا من القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون الأصفر.



الاجتماع الفني

ويواصل الأهلي استعداده في العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الرجاء المغربي، وأجرت البعثة مسحة طبية صباح اليوم، ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير للأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق في فندق الإقامة، يركز خلالها على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين في إطار تجهيز الجميع بالشكل المطلوب للمباراة.

ويحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق المؤتمر الصحفي الخاص الذي يقام في السادسة والنصف مساء اليوم في ملعب أحمد بن علي بالريان للحديث عن مباراة السوبر الافريقي.

وبعد ذلك يخوض الأهلي مرانه الختامي في السابعة مساء على ملعب أحمد بن علي بالريان الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي غدا الاربعاء في نفس التوقيت ، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الإفريقي الثامن في تاريخه وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته.