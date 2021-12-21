شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التايكوندو يبحث عن مدير تنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى عن مدير تنفيذى للاتحاد خلال الفترة المقبلة، بدلا من أحمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد والذى كان يقوم بدور المدير التنفيذى.

ومن المقرر أن ينشر مسئولو الاتحاد إعلانا فى إحدى الصحف الرسمية لشغل وظيفة مدير تنفيذى، ودراسة السيرة الذاتية لهم لاختيار أحدهم ليقوم بالمهمة خلال الفترة القادمة بالاتحاد، فى ظل رفض المجلس الجديد أن يكون أحد أعضاء المجلس قائما بأعمال المدير التنفيذى، حيث إن لكل منهما اختصاص ودور يقوم به.

وينتظر اتحاد التايكوندو وصول اعتماد نتيجة انتخابات الاتحاد، والمجلس الجديد من اللجنة الأولمبية ليتم نشر الإعلان والبدء فى مهام عمل المجلس بصورة رسمية.

وأسفرت انتخابات التايكوندو عن فوز محمد مصطفى بمنصب رئيس الاتحاد بالحصول على 35 صوتا من إجمالي 57 صوتا، وفاز فى العضوية كلا من مجدى طايل، إيهاب جابر، محمد فولى، محمد عجيزة، خالد فوزى، حازم قنديل، مصطفى تعلب.