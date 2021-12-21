شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك القادمة.. التشكيل المتوقع للأبيض أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق منذ بداية الموسم.

مباراة الزمالك القادمة .. التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويفتقد الزمالك لخدمات كل من محمد عبد الشافي للإصابة وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإيقاف، بخلاف كل من محمود حمدى الونش وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيرى لإراحتهم بعد المشاركة مع منتخبى مصر وتونس بصورة أساسية فى كأس العرب. ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادل فى واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.