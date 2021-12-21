تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يختتم إنتر ميلان مبارياته في الدور الأول من الدوري الإيطالي بمواجهة ضيفه تورينو، في الجولة الـ19 من منافسات المسابقة.



إنتر ميلان يستهدف مواصلة انتصاراته والحفاظ على تصدره لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الأول بفارق 4 نقاط عن ثنائي الوصافة نابولي وميلان.

على الجانب الأخر، فإن فريق تورينو، عاشر الترتيب برصيد 25 نقطة، يريد تحسين مركزه في جدول الدوري مع نهاية 2021.

تقام مباراة إنتر ميلان وتورينو على ملعب جوسيبي مياتزا مساء الأربعاء 22 ديسمبر/ كانون الأول.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.30 بتوقيت أبوظبي، 7.30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي

لم تحصل أي قناة على حقوق بث منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن يمكن متابعة مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي "سيري آ" على منصة "يوتيوب".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022

إنتر ميلان - 43 نقطة

نابولي - 39 نقطة

ميلان - 39 نقطة

أتالانتا - 37 نقطة

روما - 31 نقطة

فيورنتينا - 31 نقطة

يوفنتوس - 31 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي موسم 2021-2022

دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا - 16 هدفا

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - 13 أهداف

جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا - 12 هدفا

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان - 11 هدفاً

دوفان زاباتا - أتالانتا - 9 أهداف

جواو بيديو جلفاو - 9 أهداف