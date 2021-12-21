الدوري الإيطالي .. تعرف على موعد مباراة ميلان وإمبولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يختتم ميلان مبارياته في الدور الأول من الدوري الإيطالي، مساء الأربعاء، عندما يواجه مضيفه إمبولي في الجولة الـ19 من المسابقة.



ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف خلف نابولي صاحب المركز الثاني، و4 نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان.

على الجانب الآخر، فإن إمبولي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 27 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

تقام مباراة ميلان وإمبولي على ملعب كارلو كاستيلاني، مساء الأربعاء 22 ديسمبر/ كانون الأول.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، 9.45 بتوقيت القاهرة.

لم تحصل أي قناة على حقوق بث منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن يمكن متابعة مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي "سيري آ" على منصة "يوتيوب".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

إنتر ميلان - 43 نقطة

نابولي - 39 نقطة

ميلان - 39 نقطة

أتالانتا - 37 نقطة

روما - 31 نقطة

فيورنتينا - 31 نقطة

يوفنتوس - 31 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا - 16 هدفا

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - 13 أهداف

جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا - 12 هدفا

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان - 11 هدفاً

دوفان زاباتا - أتالانتا - 9 أهداف

جواو بيدرو جلفاو - 9 أهداف