شكرا لقرائتكم خبر عن جنا هانى تحصد 4 ميداليات متنوعة فى بطولة الفراعنة للجمباز الفنى سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت جنا هانى لاعبة المنتخب الوطنى للجمباز ونادى الصيد، من الفوز بـ4 ميداليات متنوعة، خلال منافسات بطولة الفراعنة للجمباز الفنى سيدات للدرجة الأولى.

وفازت جنا هانى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى جهاز المتوازى، وعلى جهاز الحركات الأرضية فازت بالمركز الثانى والميدالية الفضية، وعلى جهاز حصان القفز فازت بالمركز الثانى والميدالية الفضية، وعلى جهاز عارضة التوازن فازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وجاءت باقى النتائج كالتالى..