شكرا لقرائتكم خبر عن جنا هانى تحصد 4 ميداليات متنوعة فى بطولة الفراعنة للجمباز الفنى سيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكنت جنا هانى لاعبة المنتخب الوطنى للجمباز ونادى الصيد، من الفوز بـ4 ميداليات متنوعة، خلال منافسات بطولة الفراعنة للجمباز الفنى سيدات للدرجة الأولى.
وفازت جنا هانى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى جهاز المتوازى، وعلى جهاز الحركات الأرضية فازت بالمركز الثانى والميدالية الفضية، وعلى جهاز حصان القفز فازت بالمركز الثانى والميدالية الفضية، وعلى جهاز عارضة التوازن فازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.
وجاءت باقى النتائج كالتالى..
اللاعبة مهرة عبد اللطيف:
جهاز المتوازى: المركز الثانى والميدالية الفضية
درجه أولى رجال :
اللاعب محمد أحمد عاشور :
جهاز حصان الحلق : المركز الثاني و الميدالية الفضية
تحت 13 سنوات آنسات :
اللاعبه دانا فؤاد :
جهاز الحركات الارضيه : المركز الأول و الميدالية الذهبية
جهاز عارضة التوازن : المركز الأول و الميدالية الذهبية
جهاز حصان القفز : المركز الأول و الميدالية الذهبية
اللاعبه ليلي باسم :
جهاز متوازي سيدات : المركز الأول و الميدالية الذهبية
جهاز عارضه التوازن : المركز الثاني و الميدالية الفضية
جهاز حصان القفز : المركز الثاني و الميدالية الفضية
اللاعبه مي فاروق :
جهاز حصان القفز : المركز الأول و الميدالية الذهبية
اللاعبه لمي شريف:
جهاز عارضه التوازن : المركز الأول و الميدالية الذهبية
اللاعبه ليلي سيد بدير :
جهاز حصان القفز : المركز الثالث و الميداليه البرونزية
جهاز المتوازي: المركز الثالث و الميداليه البرونزيه
اللاعبه مايا محمود :
جهاز حصان القفز: المركز الثالث و الميداليه البرونزية
اللاعبه هنا هاني :
المركز الثالث و الميدالية البرونزية
تحت ١٢ سنوات أنسات :
اللاعبه ملك عصام :
جهاز المتوازي : المركز الأول و الميدالية الذهبية
جهاز حصان القفز : المركز الأول و الميدالية الذهبية
جهاز الحركات الارضيه : المركز الثاني و الميدالية الفضية
اللاعبه كريمه محمد أبو شقه:
جهاز حصان قفز : المركز الأول و الميدالية الذهبية
جهاز المتوازي : المركز الثالث و الميداليه البرونزية